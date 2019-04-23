Hollanda: Kremlin'deki kurnaz hükümdar Ukrayna seçimlerinden memnun

Oyların yüzde 73'üyle Ukrayna'daki başkanlık seçiminde kazandığı büyük zaferinin ardından Volodomir Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve Donbass çatışmasının çözülmesi sözü verdi.

Hollanda'nın De Volkskrant gazetesi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan yeni lider Volodimir Oleksandroviç Zelenskiy'nin "en büyük handikapı deneyimsizliği" yorumunda bulundu.

"En önemli mesele, Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'le baş edip edemeyeceği" diyen gazete, Putin, komedyeni, zayıf Ukrayna ekonomisine yatırım karşılığında -Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan- Donbass'ın statüsü konusunda anlaşmaya ikna etmeyi umuyor. Moskova bu şekilde batılı ülkelerin 2014'te Rusya'ya karşı uygulamaya başladığı yaptırımlardan kurtulmak istiyor. Pek çok art niyetli askeri operasyonun sorumluluğunu taşıyan Putin'in aksine, Zelenskiy'nin askeri ve diplomatik tecrübesi yok. Yani Kremlin'deki kurnaz hükümdar tarafından kandırılması tehlikesi mevcut.” dedi.

Oligarklar kimi istediyse o kazandı

İsviçre'nin ulusal gazetesi Tagesanzeiger'e göre Selenski, zaferini Ukrayna'da basın özgürlüğü olmamasına borçlu:

“Zafere ulaşılmasının nedeni Ukrayna'da medyanın, televizyon kanallarına kimin çıkıp kimin çıkmayacağına karar veren oligarkların elinde olması. Mesela başkanlık seçiminde aday olan ve yıllardır inandırıcı bir şekilde yolsuzlukla mücadele edip oligarşinin çıkarlarına karşı duran eski savunma bakanı Anatoliy Gritsenko bunu bizzat yaşadı. Yıllarca televizyonlarda görünemedi ve halkın yüzde 85'inin televizyon üzerinden haber aldığı bir ülkede ulusal sahneye hiç çıkamadı. Aynı şey Ukrayna'da her zaman rastlanan gerçek reformcu partiler için de geçerli; onlar da oligarşinin kanallarında hiç haber olmadı ve bu yüzden küçük partilerin arasından çıkamadı.”

Vaat yok hayal kırıklığı yok

Estonya'nın Eesti Päevaleht gazetesi, Zelenskiy'nin seçim zaferinin Ukrayna'yı değiştirmeyeceği endişesini dile getiriyor:

“Bugüne değin 'Vaat de yok, hayal kırıklığı da' reçetesine göre hareket eden Zelenskiy, savaş, yolsuzluk ya da göç gibi sorunlara çözüm bulacak bir vizyon ortaya koyabilmiş değil. Ukrayna'nın onun yönetiminde hangi yöne gideceğini ancak tahmin edebiliriz. İyimser seçenek, Donbass'tan dönen savaş gazilerinin ve yolsuzluğa karşı başlatılan yurttaş hareketinin Zelenskiy'i yüzünü Batı'ya dönmeye zorlaması. Ama bu konuda iddiaya girmek çok da akıl kârı olmayacaktır.”

Taze siyasetçi başarısı

Evenimentul Zilei'e göre, 41 yaşındaki aktör bugüne kadar siyasete hiç bulaşmadığı için kazandı:

“Karşımızdaki cazibe gücü yüksek ve kendisini realite karşısında kanıtlamak zorunda kalmadığı için henüz balonu henüz sönmemiş bir yanılsama. ... Tecrübesiz seçmen, sistem karşıtı kampanyalarla cezbediliyor. Ukrayna televizyonunda yayınlanan dizisinde, Vlodimir Zelenskiy'nin canlandırdığı devlet başkanı tam da bu yeni yanılsamayla örtüşüyor. Zelenskiy sisteme çok uzak biri; sistem de malum kliğe dahil olmadığı için onu sonuna kadar reddediyor. Şimdiyse geleneksel siyasetçilerin yapamadıklarını yapabilir. Bu yeni post-politikacı türü Amerika'da Donald Trump İtalya'da Beppe Grillo ve Slovakya'da Zuzana Čaputová ile şekil buluyor.”

Barış için en doğru adam

Almanya'nın en önemli gazetelerinden taz, seçim sonuçlarını, çıkmaza giren Donbass krizi için bir fırsat olarak değerlendiriyor:

“Rusça konuşan, Ukraynacasını biraz geliştirmesi gereken yeni devlet başkanı, ülkesindeki bizler ve onlar anlayışını yıkabilir, barıştıran ve köprüler kuran biri olabilir. İtiraf etmek gerekir ki, çok hırslı bu girişim başarıya ulaşacak olursa sonunda Donbass'ta kalıcı bir barışın yolu da açılabilir. ... Doğu Ukrayna'da barışa ilişkin, muğlak da olsa bir ihtimal belirmesi bile, Brüksel'in aksi ispat edilene kadar Zelenskiy'e güvenmesi ve onu desteklemesi için yeterli bir neden olmalıdır.”

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 14:12