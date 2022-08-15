Hollanda mahkemesi kararını 17 Kasım'da verecek

Hollanda mahkemesi, Ukrayna’da 2014 yılında düşürülen Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile ilgili 4 şüpheli hakkında açılan davada kararını 17 Kasım’da açıklayacak.

17 Temmuz 2014’te Amsterdam – Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna hava sahası üzerinde vurularak düşürülen Malezya Havayolları’na ait uçakta 200’e yakını Hollanda vatandaşı olmak üzere 298 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

2017 yılında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, düşürülen uçakla ilgili davanın ulusal mahkemelerde görülmesini kararlaştırmıştı.

Savcılık gıyabında ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan bir Ukrayna, 3 Rus vatandaşını uçağı düşüren Rus yanlısı ayrılıkçılara füze sistemini tedarik etmekle suçluyor.

Gıyabında yargılanan sanıklardan Oleg Pulatov, avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, davanın adil olmadığını, savcılığın uçağın düşüşüyle ilgili diğer alternatif seçenekleri iyi araştırmadığı görüşünü dile getirmişti.

Rus vatandaşları Igor Girkin, Sergey Dubinsky ile Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko diğer sanıklar arasında yer alıyor.

Uluslararası inceleme sonucu, karadan havaya atılan Rus üretimi bir füze sonucu yolcu uçağının düştüğü belirlenmişti.

Yolcu uçağının düşmesi Rusya ve Ukrayna arasında ciddi diplomatik kriz yaratmıştı.

Kaynak: Euronews