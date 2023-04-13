Hollanda Meclis binasında bomba alarmı

Hollanda polisi Lahey'de parlamento binasını boşalttı, bomba imha ekipleri inceleme yapıyor.

Yerel polis, bir patlayıcı ekibinin Lahey şehir merkezindeki bir binada bir paketi incelediğini ve yaklaşık bir saat sonra insanların tekrar içeri girmesine izin verdiğini söyledi.

Hollandalı İslam karşıtı politikacı Geert Wilders, tahliyenin nedeninin kendisine gönderilen sahte bir bomba olduğunu söyledi.

Wilders, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bana gönderilen, içinde oyuncak ayı ve tellerin olduğu bir paket parlamentonun posta odasına teslim edildi. Neyse ki patlayıcı yok ve tehlikeli değil ama kesinlikle eğlenceli değil." dedi.

Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle yıllardır sıkı güvenlik önlemleri altında yaşıyor.