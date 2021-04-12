Hollanda önlemleri uzattı

Hollanda'da hükümet, Covid-19 vaka sayısındaki yüksek artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer kısıtlamaların en az 28 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Böylece ülkede salgın kısıtlamalarının gevşetileceği yönündeki beklenti boşa çıkmış oldu.

Hükümet daha önce yaptığı açıklamada 21 Nisan'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının, bar ve restoranların ise müşterilerini açık alanlarda ağırlamasına izin verilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Başbakan Mark Rutte'nin salı günkü Covid-19 toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Hollanda'da sağlık yetkilileri pazar günü son 24 saatte 8 bin 218 yeni vaka bildirdi. Bu rakam iki haftadan uzun süredir en yüksek günlük artış olarak kayda geçti.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk yasak

Hollanda'da hükümet 23 Ocak'ta ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede yaşanan ilk sokağa çıkma yasağı, kitlesel protestolara neden oldu. Öfkeli protestocular araçları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Euronews