Hollanda polisi protestocu çiftçilere ateş açtı
Hollanda polisi, yeni çevre reformlarını protesto eden çiftçileri hedef aldı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda, polisin çiftçilere ve traktörlere ateş açtığı görüldü.
Avrupa 06.07.2022, 11:07 06.07.2022, 11:22
Olay salı günü geç saatlerde kuzeydeki Heerenveen kasabasındaki bir otoyol giriş rampasının yakınında meydana geldi.
Yerel polis, traktör sürücülerinin araçlarını memurlara ve servis araçlarına sürmeye çalıştığını iddia etti .
Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tehdit edici bir durum ortaya çıktı. Uyarı ateşi açıldı, hedefe yönelik ateş edildi” denildi.
Silah seslerinin ardından 3 zanlının gözaltına alındığı ve kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.
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