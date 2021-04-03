Hollanda tamamen durdurdu

Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğu belirtildi.

Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Haberde, kararın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) ile görüşülerek alındığı kaydedildi.

Bakanlık dün geçici durdurma kararını açıklamıştı

Hollanda Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 Mart'ta, tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Hollanda'da 800'den fazla şubesi, çeyrek milyona yakın üyesi olan Hollanda Yaşlılar Kuruluşu (KBO-PCOB) Direktörü Marcel Sturkenboom, AstraZeneca'nın 60 yaşın üstündekilere uygulanmasını eleştirmişti.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada da AstraZeneca aşısı yapılan 5 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasının ikinci kez geçici durdurulduğu açıklanmıştı. Açıklamada, yaşları 25 ile 65 yaşında olan kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.