Hollanda teröristleri ve yandaşlarını çok seviyor

Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı.

Terör örgütü YPG/PKK'yı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.