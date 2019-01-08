Hollanda, ülkedeki suikastlardan İran'ı sorumlu tutuyor

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da 2015 ve 2017'de İran asıllı kişilerin suikastlarında İran'ın bağlantısı olduğuna dair güçlü ipuçları olduğu belirtildi.

Açıklamada, öldürülen iki kişinin de İran rejimine karşı olduğuna işaret edilirken, İran'ın muhtemelen suikastla bağlantısı olduğu ifade edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın tavsiyesi üzerine Avrupa Birliği'nin (AB) bugün İran istihbarat servisine ve bazı yöneticilerine yaptırım uyguladığını belirterek, bu kişilerin Avrupa'daki finansal varlıklarının dondurulduğunu ve Avrupa'ya seyahatlerinin yasaklandığını söyledi.

Blok, yaptırımların yanı sıra Hollanda'nın, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka ve Belçika ile İran yetkililerine Avrupa topraklarında suikast planlarıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiklerini ifade ederek, "İran'a, bu tür eylemlerde muhtemelen bağlantısı olmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bunun hemen durdurulması gerektiğini bildirdik." dedi.

İran'dan bu konuda iş birliği beklediklerine, aksi takdirde daha fazla yaptırımın uygulanabileceğine vurgu yapan Blok, geçen sene İran'ın Lahey Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, büyükelçilik çalışanlarından 2 kişinin sınır dışı edildiğini ve sıkı diplomatik önlemler aldıklarını hatırlattı.

Blok, sınır dışı edilen diplomatların suikastlarla doğrudan bağlantısı olmasa da bunun Hollanda tarafından İran'a karşı açık bir sinyal olduğunu kaydetti.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı.

Kaynak: AA