Hollanda ve Belçika'da katedral çanıyla İstiklal Marşı çalındı

Anvers Belediyesinin dün aldığı kararla kent merkezindeki tarihi katedralin önünde Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için bugün anma töreni düzenlendi.

Törene Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen ve kentte yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

Tören sırasında Türkiye ile dayanışma adına kilisenin çanıyla İstiklal Marşı icra edildi.

Kentin en eski yapısı olan Anvers Kalesi önüne de Türk bayrağı çekildi ve yarıya indirildi.

Anvers Belediyesi ayrıca depremzedelere yardım amacıyla 20 bin avro bağış yapma ve Belçika'dan Türkiye'ye gidecek yardım ekibine şehri temsilen bir itfaiyeci ilave etme kararı aldı

Hollanda'nın Zwolle şehrindeki De Peperbus Katedrali'nin çanıyla da İstiklal Marşı çalındı.

Hollanda'nın Zwolle şehrinin sembol binalarından olan De Peperbus Katedrali, bugün yerel saatle 11.30'da Türkiye ile dayanışma için İstiklal Marşı'nın melodisini şehre dinletti.

Öte yandan Hollanda genelindeki Katolik kiliseleri "Müslümanlarla dayanışma" temasıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için cuma namazı vaktinde çanlarını çaldı.

Zwolle Belediye Başkanı Peter Snijders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki deprem bölgesinde yakınları bulunan Zwolle sakinlerinin çok etkilendiğini belirterek Türkiye ile dayanışmak ve Türk halkına taziye dileklerini iletmek üzere şehirdeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Zwolle Belediyesi, Hollanda Kızılhaçının Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı kampanyaya şehirde yaşayan her bir kişi adına 1 avro olmak üzere toplam 132 bin 500 avro bağışta bulunacağını bildirdi.