Hollanda’da, Türkiye'deki depremzedeler için dayanışma günü düzenlendi

Eindhoven Belediyesi önünde düzenlenen anma ve dayanışma etkinliğine, Eindhoven Belediye Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Fatih Camisi Başkanı Hasan Öztürk, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Güney Hollanda Bölgesi’ne bağlı Mevlana Camisi Başkanı Mesut Yücesan ve çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi katıldı.

Bazı katılımcılar, ellerinde Türk ve Hollanda bayrakları taşıdı.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Eindhoven Belediye Başkanı Dijsselbloem, yaptığı konuşmada, depremlerin ardından 244 bin euro yardım yaptıklarını belirterek, "Çok daha fazlasına ihtiyaç var. Çok daha uzun süre yardıma ihtiyaç duyulacak." dedi.

Mevlana Camii Başkanı Yücesan da katılanlara teşekkür ederek, "Derin bir hüzün yaşadık. Günlerdir gelen ölüm haberleri ile daha da derinden sarsıldık. İlk günden beri neler yapabileceğimizi düşündük. Elimizden gelen çabayı hep birlikte göstermeye gayret ettik." diye konuştu.

İlk günden beri dini, ırkı farklı topluluklar tarafından hem nakdi hem ayni yardımlar yapıldığını dile getiren Yücesan, "Çünkü şimdi dayanışma vaktidir. Çünkü şimdi birlik olma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, depremzedeler için yapılan dua ile son buldu.