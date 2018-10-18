Hollandalı Bakan zirveye katılmıyor

Hollanda Ekonomi Bakanı Wopke Hoekstra, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek 'Çöldeki Davos' olarak bilinen finans zirvesine katılmayacağını duyurdu.

Hollandalı Bakanın zirveye katılmama nedeni olarak, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal

Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Suudi hükümetinden tatmin edici bir cevabın alınamaması gösteriliyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de bugün yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

