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Hristiyan esnaf, İslam düşmanına ürün satmadı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak bütün kesimlerin tepkisini çeken Iraklı Momika'ya bir tepki de Hristiyan esnaftan geldi. Hristiyan esnaf, Momika'ya ürün satmayarak onu marketinden kovdu.

Avrupa 24.07.2023, 01:11
Hristiyan esnaf, İslam düşmanına ürün satmadı

Hristiyan market sahibi, Momika’ya marketinden ürün satmayarak dükkanından kovdu.

Dükkan sahibi Momika'ya, "Kendinden utan biraz. Onurlu insanlara saldırarak bize de yanlış yaptın." dedi.

O anlara ait video Momika'nın bizzat kendisi tarafından kaydedilip paylaşıldı.

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