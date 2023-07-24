Hristiyan esnaf, İslam düşmanına ürün satmadı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak bütün kesimlerin tepkisini çeken Iraklı Momika'ya bir tepki de Hristiyan esnaftan geldi. Hristiyan esnaf, Momika'ya ürün satmayarak onu marketinden kovdu.
Avrupa 24.07.2023, 01:11
Hristiyan market sahibi, Momika’ya marketinden ürün satmayarak dükkanından kovdu.
Dükkan sahibi Momika'ya, "Kendinden utan biraz. Onurlu insanlara saldırarak bize de yanlış yaptın." dedi.
O anlara ait video Momika'nın bizzat kendisi tarafından kaydedilip paylaşıldı.
İsveç’te Hristiyan bir market sahibi, Kur’an-ı Kerim saldırılarının faili Salwan Momika’ya ürün satmadı ve dükkandan kovdu:— Daily Islamist (@dailyislamist) July 23, 2023
“Kendinden utan biraz. Onurlu insanlara saldırarak bize de yanlış yaptın.” pic.twitter.com/IWBHxzHYlv
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