Hristiyan esnaf, İslam düşmanına ürün satmadı

Hristiyan market sahibi, Momika’ya marketinden ürün satmayarak dükkanından kovdu.

Dükkan sahibi Momika'ya, "Kendinden utan biraz. Onurlu insanlara saldırarak bize de yanlış yaptın." dedi.

O anlara ait video Momika'nın bizzat kendisi tarafından kaydedilip paylaşıldı.