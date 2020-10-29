İber Yarımadası'nda yüksek vaka artışları devam ediyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 168, vaka sayısı 19 bin 765 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 116 bin 738 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 19 bin 765 artışla bugün 1 milyon 136 bin 503 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 168 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 761 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 466'ya çıktığını duyurdu.

Vakaların artmaya devam etmesi karşısında İspanya'daki birçok özerk yönetim serbest dolaşımı kısıtlayan önlemleri artırırken, alınan tedbirlerden mağdur olan İspanyollar gösterilere başladı.

Barselona'daki Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Jaime Meydanı'nda toplanan yiyecek-içecek sektörü çalışanları bar ve restoranların kapatılmasını protesto etti.

Özerk hükümet binasına yumurta atan, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak seslerini duyurmaya çalışan göstericilere karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgının başlangıcından en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı ülkede, toplam vaka sayısı 128 bin 392'ye çıktı.

Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 395 oldu.

Kaynak: AA