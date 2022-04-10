İçi doldurulmuş yüzlerce hayvan ölüsü ele geçirildi

İspanya’da düzenlenen bir polis operasyonunda, içlerinde önemli bir kısmı nesilleri tükenmekte olan ve içleri süs amacıyla doldurulmuş yüzlerce hayvan ölüsü ele geçirildi.

İspanya’nın doğusundaki Valencia kenti yakınlarındaki Betera kasabasında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 29 milyon euro değerinde bin 90 adet içi doldurulmuş hayvan bulundu.

Bunların içinde 405’inin nesilleri tükenmekte olan ve koruma altında olan hayvan türleri arasında yer aldığı duyuruldu.

Bengal kaplanları, çitalar, vaşaklar, kutup ayıları, beyaz gergedanlar, ele geçirilen nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Bu özel koleksiyonun sahibi hakkında “kaçakçılık ve çevre suçu işlemek” suçundan dava açıldı.

Kaynak: Euronews