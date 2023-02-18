İddia: "Ukrayna'da savaşan 30 bin Wagner mensubu öldü ya da yaralandı"

BK Savunma Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamada, bu savaşçılardan 40 bin ila 60 bininin çatışmalarda öldüğü savunuldu.

Söz konusu rakamların, hem Rus ordusunu hem de paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun savaşçılarını kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, kayıpların çoğunun Ukrayna'nın havan saldırılarının yanı sıra Rus cephesindeki ilkyardım müdahalelerinin yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise cuma günkü açıklamasında, 9 bin Wagner savaşçısının çatışmalarda öldüğünü, 21 binininse yaralandığını iddia etti.

ABD ve BK, Wagner Grubu'nun Rus hapishanelerindeki mahkumları silahlandırıp cepheye sürdüğüne de dikkat çekti. Öldürülen kişilerin çoğunun savaş eğitimi almamış suçlulardan oluştuğu ifade edildi.

Buna ek olarak ABD, savaşın başından beri en az 100 bin Ukrayna askerinin de öldüğünü veya yaralandığını öne sürüldü.

Öte yandan Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, 9 Şubat'taki açıklamasında, artık hapishanedeki mahkumları af karşılığında savaşa göndermeyeceklerini söylemişti.

Prigojin kararın nedenini paylaşmazken, söz konusu adım Rus ordusuyla Wagner Grubu arasındaki tansiyonun artmasının ardından gelmişti.

Donetsk'teki Soledar şehrine geçen ay düzenlenen saldırılarda Prigojin, şehrin Wagner savaşçıları tarafından ele geçirildiğini iddia etmiş, Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'sa başarının Rus paraşütçülere ait olduğunu savunmuştu.

Wagner kurucusunun buna tepki göstermesi üzerine Savunma Bakanlığı başka bir açıklama daha yaparak, cesur mücadeleleriyle Soledar'ın kazanılmasına katkı sağladıkları için Wagner savaşçılarına teşekkür etmişti.

Kiev güçlerinin çekilmesiyle Rusya'nın kontrolüne geçen Soledar'ın komşusu Bahmut da son dönemde yoğun bombardıman altında.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırılarına karşı sonuna kadar direneceklerini söylemiş ve Bahmut'u ülkenin kalesi olarak nitelemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu hafta yapılan açıklamadaysa Rus ordusunun Bahmut ve civarındaki 15 yerleşim birimini bombaladığı bildirilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe