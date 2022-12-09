İfadeye çağrılan gazeteci Fransa'da basın özgürlüğü için endişeli

Fransa'ya ilişkin dosya haberler yapan Disclose'un kurucularından gazeteci Livolsi, ordu içinde kamu hizmetlerine alım sözleşmelerinde kayırmacılık yapıldığına ilişkin haberi nedeniyle Fransız istihbaratının kendisi dahil 3 gazeteciyi ifadeye çağırması hakkında AA muhabirine konuştu.

Livolsi, ülkede 2019'da 8 ve bu yıl 4 gazetecinin Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) bünyesindeki polisler tarafından ifade vermeye çağrıldığını anlatarak "Bu, demokrasimiz için sağlıksız ortam oluşturan ve Fransa’da basın özgürlüğü konusunda endişe verici bir gidişattır." yorumunu yaptı.

Fransız ordusu hakkında araştırma yapmanın hala mümkün olduğu konusunda yeterli netliğin olmadığına işaret eden Livolsi, söz konusu haberinin önceden de Ulusal Savcılığının 2017'de açtığı soruşturmaya konu olduğunu hatırlattı.

Disclose ve Radio France'dan gazeteciler, ordu içinde bazı rütbelilerin, özellikle Afrika'nın Sahel bölgesindeki operasyonlar dahil, askeri personel taşımacılığı hizmetine ilişkin sözleşmelerde uzun yıllar kayırmacılık yaptıklarına dair 2018'de haberler yayımlamıştı.

DGSI bünyesindeki polisler, söz konusu haberler nedeniyle Disclose'tan gazeteci Livolsi'yi, Radio France’den Benoit Collombat ve Jacques Monin'i 14 Aralık'ta ifade vermeye çağırmıştı.

Haklarında hukuki süreç başlatılacak olan gazeteciler, eğer bu süreç sonunda suçlu bulunursa 5'er yıl hapis cezası ve 75 biner avroya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.