Ignazio Cassis göreve başladı

İsviçre Konfederasyon Başkanlığına seçilen Ignazio Cassis görevine başladı.

İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino bölgesinden bu yüzyılda ilk Konfederasyon Başkanı seçilen 60 yaşındaki Cassis, görevi Guy Parmelin'den devraldı.

İsviçre basını iki başkan arasındaki devir teslimin telefon görüşmesinde gerçekleştirildiğini yazdı.

İsviçre Dışişleri Bakanı olarak 2021'de kabinede yer alan Cassis, yayımladığı yeni yıl mesajında dayanışma çağrısı yaptı.

Yeni Konfederasyon Başkanı Cassis, ülkedeki çeşitliliğin korunması ve birlik içinde kalınması ihtiyacının altını çizdi.

Cassis, Kovid-19 salgınının insanları birbirinden ayırdığına işaret ederek, "Ama bizi bölmedi, bölünmemize izin vermeyeceğiz. Maskeler gülümsemelerimizi gizlese de gözlerimizin içine bakarak birbirimizi dinleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Federal Mecliste 8 Aralık 2021'de yapılan oylamada, Cassis, 197 oyun 156'sını alarak 2022 yılı için İsviçre'nin Konfederasyon Başkanı seçilmişti.

Siyasi kariyerine başlamadan önce tıp doktoru olarak çalışan Cassis, 2017 yılında İsviçre hükümetine seçilmişti.

Seçim sistemi karışık

Nüfusu 8,7 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve ülke, 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.