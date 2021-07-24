İki AB üyesi ülke hibe konusunda anlaşamadı

Norveç, mali yardımların nasıl dağıtılacağına ilişkin anlaşmaya varamadığı Macaristan'a fon ayrılmayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği ülkelerindeki sosyo-ekonomik eşitsizliğin iyileştirilmesi kapsamında, Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibe Programının Macaristan'a 220 milyon euro yardımda bulunması öngörülüyordu.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında hibelerle ilgili bağış yapan ülkelerin şartını hatırlattı. 15 alıcı ülkeye koşulan şarta göre sivil toplum için ayrılan hibelerin devletten bağımsız kurumlarca dağıtılması isteniyor.

Açıklamada, "Macaristan, bu kuralı tanımasına rağmen bu göreve getirilen adayı kabul etmedi. Dolayısıyla bir anlaşmaya varılamadı. Aralık 2020'de imzalanan mutabakat zaptındaki koşullar gereği Macaristan'da hibe programları uygulanmayacaktır" denildi.

Söz konusu programlar için 9,6 milyon euro ayrılmıştı.

Macaristan'ın Norveç'e tepkisi gecikmedi

Budapeşte yönetimi, Oslo'nun kararını eleştirerek, "Norveç bize bu parayı borçlu. Zira Norveç hem AB üyesi olmadan ortak pazardan faydalanıyor, öte yandan bütçeye katkıda bulunmak gibi AB üyesi olmanın getirdiği sorumlulukları üstlenmek zorunda kalmıyor." yanıtını verdi.

Açıklamayı yapan Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, "Norveç bize borçlu. Geri ödemenin nasıl olacağı henüz netleşmedi ancak üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Euronews