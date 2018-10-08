İki düşman İslam’a karşı birleşti

Yahudileri ikinci sınıf gören Nazi ideolojisine yakınlığıyla dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya’nın batısında yer alan Wiesbaden şehrinde İslam karşıtlığı temelinde destek arıyor. Soykırımı hafife alan tavırlarıyla dikkat çeken partiye, bölgede Yahudi bir gruptan destek geldi.
Partinin önde gelen isimlerinden Wolfgang Fuhl, “Biz dini değil siyasi bir yapıyız” dedi.
Yaklaşık 20 kadar Yahudi asıllı Alman vatandaşı, AfD içinde bir grup oluşturacak. Partiye katılan Yahudilere diğer Yahudi gruplardan kınama geldiği bildiriliyor.
Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Nisan ayında düzenlenen bazı saldırıların ardından Yahudilere, ülkenin büyük kentlerinde dışarda başlarında kipa ile dolaşmamaları çağrısı yapmıştı.
Berlin Radyosu'na konuşan Schuster, büyük kentlerde Yahudilerden dikkatli olmalarını istemişti.
Berlin'de geçen hafta kipa takmış iki kişi hakaret ve saldırıya uğramış, saldırının görüntüleri internette yayımlanmıştı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net