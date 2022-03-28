İki eyalette "Z" işareti yasaklandı

Almanya'nın iki eyaletinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sembol haline gelen "Z" işaretinin halka açık yerlerde ve gösterilerde kullanımı yasaklandı.

"Z" işaretini Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı Ukrayna'nın işgaline destek vermek amacıyla gösterilerde, arabalarda ya da binalarda sergileyenler hakkında üç yıla kadar hapis cezası getirildi.

Ancak ülkedeki diğer eyaletlerin bu yasağı uygulayıp uygulamayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius "'Z' sembolünün ülkemizde bu suçu hoş görmek için kullanılabiliyor olması anlaşılamaz" ifadeleriyle bu duruma tepki gösterdi.

Sembolün kullanımını yasaklayan bir diğer eyalet olan Bavyera'nın Adalet Bakanı Georg Eisenreich de ifade özgürlüğünün çok değerli olduğunu ancak ceza hukukunun alanına girdiğinde bu özgürlüğün sınıra dayandığını ifade etti.

Eisenreich "Bayvera'da Rus güçlerine 'Z' sembolünü kullanarak sempati duyanlar ceza kanunu kapsamında tahkikata tabi olacaklarını bilmelidirler" diye konuştu ve uluslararası hukukun çiğnenmesinin görmezden gelinmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Almanya'da federal savcılar Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus güçlerinin savaş suçu işlediklerine dair şüphelerle ilgili soruşturma açmıştı.

İlk defa Ukrayna'ya giren Rus askeri araçlarında dikkat çeken "Z" harfi Kiril alfabesinde bulunmuyor. Sembolün ilk başlarda Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında karışıklığa neden olmaması için kullanıldığı sanılıyor.

Ancak "Z" harfi daha sonra Moskova sokaklarında, arabalarda ve Rus internet sitelerindeki sosyal medya hesaplarında yaygın şekilde görülmeye başladı. Rus yetkililerin de bu eğilimi teşvik ettiği görüldü.

Kaynak: Euronews