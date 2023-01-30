İki günde iki ırkçı saldırı: Almanya'da Müslüman aileye linç girişimi

Almanya’nın Halle kenti yakınlarındaki Merseburg kasabasında Müslüman bir aliye saldıranları çevredeki halk engelledi. HFC futbol kulübü taraftarları olan ve yaşları 19 ile 33 arasında değişen 7 kişilik grup Müslüman aileye önce sözlü ve nefret içerikli hakaretlerde bulundu.

HALK SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETTİ

Ailenin sözlü karşılık vermesi üzerine 7 kişilik grup daha sonra Müslüman aileye saldırdı. Merseburg tren istasyonunda meydana gelen olaya çevredekiler müdahale etti. Halk, saldırganlara göz yaşartıcı spreyler sıkarak müdahalede bulundu. Halkın müdahalesi sonrasında saldırganların çoğu yaralandı. Saldırganlar tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan Müslüman ailenin durumunun tıbbi müdahale gerektirmediği açıklandı.

Halle polisi, olaya müdahale ederken, Sağcı, Irkçı ve Antisemit Şiddet Mağdurları İçin Danışma Merkezleri Birliği (VBRG e.V.) sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan aileye yardım eden halka gösterdikleri sivil cesaret için teşekkür etti.

Halle polisi olayı soruşturuyor.

Baltayla kapıyı kırıp evi yaktılar

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Heiligenhaus şehrinde de Alman komşuları Trabzonlu Aktaş ailesine saldırmıştı. Saldırgan komşu eline balta alıp kapıya dayanmış ve kapıyı kırarak içeri girmiş. Eve yanıcı madde döküp ateşe vermişti. 6 aylık çocuklarıyla balkondan kaçan çifti itfaiye ve polis kurtarmıştı. Çiftin hastanedeki tedavisi sürüyor.