İki hafta boyunca annesinin kalıntılarını yiyen canavara 15 yıl 5 ay hapis

İspanya'nın başkenti Madrid'de, annesini boğarak öldüren ardından da cesedinin bazı parçalarını yiyen bir kişi, 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Madrid'de görülen davada, "Ventas yamyamı" olarak adlandırılan 26 yaşındaki Alberto S.G.'nin saldırı sırasında 'zihinsel kuvvete sahip olduğu', dolayısıyla da cezasını hapiste çekeceği belirtildi.

Uyuşturucu bağımlısı olan Alberto'ya daha önce kişilik bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Şahsın 'adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış 15 yıl hapis, 'insan bedeninin kutsallığına saygısızlıktan' da 5 ay ceza aldığı kaydedildi.

Mahkeme, Alberto S.G.'nin annesinin ceset kalıntılarını en az iki hafta boyunca yediği bilgisini paylaştı.

'Annesini boğarak öldürdü, 15 gün boyunca cesedini yedi'

Savcı, 2019'da şüphelinin birlikte yaşadığı 69 yaşındaki annesiyle tartıştıktan sonra, onu boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi ortadan kaldırmak için parçaladığını bildirmişti.

Ayrıca iddianamede, "Cesedi parçalara ayıran sanık, 15 gün boyunca cesedin kalıntılarıyla beslendi ve diğer parçalarını buzdolabında birkaç plastik kapta sakladı" ifadeleri yer aldı.

Önce cesedi yediğini itiraf etti, sonra hatırlamadığını söyledi

İhbar üzerine apartmana gelen polis, dairede kurbanın ceset parçalarıyla karşılaşmıştı. Şüpheli Şubat 2019'de tutuklu yargılanmak için cezaevine götürüldü.

Alberto'nun tutuklanmasından sonra İspanyol basınında yer alan haberlerde, şahsın annesinin cesedinin parçalarını bazen yediği bazen de köpeğine verdiğini itiraf ettiği aktarılmıştı.

Fakat, şüpheli hakim karşısında ifadesini değiştirmiş annesini yediğini "hatırlamadığını" iddia etmişti.

Ulusal basın, Alberto'nun annesine daha önceden şiddet uyguladığı için poliste kaydının olduğunu, cinayet sırasında da uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini yazmıştı.

Kaynak: Euronews