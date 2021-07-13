İki ülke aşı zorunluluğu getiriyor

Fransa ve Yunanistan'da Covid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının aşı olmasının zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Fransa'da bu yönde sunulan bir yasa tasarısı 19 Temmuz'da bakanlar kurulunda ve ardından da parlamentoda görüşülecek.

Halka sesleniş konuşmasında Fransa'da pandemiye karşı atılacak adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşı konusunda "temel amacın çok hızlı ilerlenmesi" olduğunun altını çizdi.

Emmanuel Macron hastanelerde, kliniklerde, bakım evlerinde ve huzurevlerinde çalışan veya irtibatlı olan herkes için aşının zorunlu olacağını ifade etti.

15 Eylül'den son aşı olmayan sağlık çalışanlarının maaşı kesilecek

Macron'un açıklamasından sonra Sağlık Bakanı Olivier Veran, 15 Eylül tarihinden sonra aşı olmamış olan sağlık personellerinin maaşlarının ödenmeyeceğini bildirdi.

Ayrıca 21 Temmuz'dan itibaren, 50 kişinin üstünde insan ağırlayan kapalı mekanlara girecek olanlardan aşı sertifikası veya negatif test veya yakın zamanda Covid-19'dan iyileştiğine dair sertifika istenecek.

Ağustos ayında da bu uygulamanın bütün kapalı mekanlara genişletilmesi bekleniyor.

Aşıya yoğun talep oluştu

Macron'un açıklamalarının ardından, aşı randevularının alındığı Doctolib sitesinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Site yöneticileri, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, dakikada yaklaşık 20 bin kişinin aşı için randevu aldığını ifade etti.

Fransa'da halkın yüzde 55,2'si tek doz Covid-19 aşısı yaptırırken, yüzde 42,2'si iki doz aşı oldu.

Yunanistan'da tüm sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu

Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu için düğmeye basan diğer bir ülke de Yunanistan oldu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Miçotakis halka sesleniş konuşmasında, ülkedeki aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerek özel, gerekse kamudaki sağlık çalışanlarına 1 Eylül'den itibaren mecburi aşılama getirileceğini belirten Miçotakis, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan dijital Covid-19 sertifikasının gelecek günlerde Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını aktardı.

Kadrolu veya kadrosuz tüm askeri personelin bulunduğu görev biriminde kurulacak alanlarda aşılanacağını dile getiren Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini aktardı.

Miçotakis ayrıca, ağustos sonuna kadar halkın en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirileceğini söyleyen Miçotakis, aşılanmayan huzurevi personelinin 16 Ağustos'tan itibaren açığa alınacağını kaydetti.

Kaynak: Euronews