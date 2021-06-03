İkinci Dünya Savaşı cephaneleri hala büyük tehlike

20. yüzyılda, sayısız patlayıcı cephane parçası kayboldu veya kasıtlı olarak Avrupa kıyı şeridi boyunca deniz tabanına atıldı.

1975'e kadar, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler rutin olarak eski veya kullanılamaz mühimmatları deniz tabanına attılar. Cephane boşaltma alanlarının yeri de genellikle yetersiz bir şekilde kayıt altına alındı.

Bu atıklar, paslandıklarında deniz suyunu kirleten zehirli kimyasallar açığa çıkarırlar. Bilim insanları bunun deniz yaşamı ve insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğunu henüz açıklamadı.

Sadece Kuzey ve Baltık Denizi'ndeki Alman bölgelerinde 1.8 milyon metrik ton konvansiyonel ve kimyasal silah bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Euronews