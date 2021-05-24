İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın reklamını yaptı, gözaltına alındı

Hampshire'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma aktif bir bombanın eBay'de satışa sunulmasının ardından polis bombayı bulunduğu evden çıkarmak için mahalle sakinlerini evlerinden tahliye etti.

Southamptonlı bir metal dedektörcüsü 80 yıllık bombanın internette reklamını yaptığı için gözaltına alındı. İnternette fark edilen bomba polise ihbar edilmişti.

Salı öğleden sonra emniyet güçleri, itfaiye ve Ordu Patlayıcı Madde İmha Ekibi, Southampton yakınlarındaki Swaythling'te bir kiloluk mühimmatı ele geçirmeden önce evleri tahliye etti ve bölgeyi güvenlik kordonuyla çevreledi.

Hampshire Polis Teşkilatı sözcüsü patlayıcının daha sonra polis eğitim merkezine götürülerek kontrollü patlamayla imha edildiğini belirtti.

Sözcü, 51 yaşındaki dedektörcünün yasadışı amaçla patlayıcı madde bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alındığını fakat başka bir işlem yapılmadan serbest bırakıldığını ekledi.

Bombanın eBay'de "II. Dünya Savaşı Alman yangın bombası - gerçek, otantik Southampton Baskını" başlığıyla satışa çıkarıldığı bildirilse de polis henüz bu bilginin doğruluğunu onaylamadı.

Daily Mail'e konuşan eBay sözcüsü şunları söyledi:

Elbette, patlamamış bombalar gibi tehlikeli silahların eBay'de satışa sunulmasına izin verilmiyor. Bu satıcının kimliğinin saptanması ve yerinin tespit edilmesi için Hampshire Polis Teşkilatı'yla yakından çalıştık ve cismin başarılı ve güvenli bir şekilde imha edilmesine yardım ettik.

Alman bombardıman uçakları 1940-1941 arasında Birleşik Krallık'a toplu hava saldırıları gerçekleştirmişti. Bu dönemde başta Londra'ya olmak üzere tahminen 12 bin ton bomba atıldı.

Kaynak: Internet Türkçe