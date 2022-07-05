İklim protestocuları kendilerini 200 yıllık tabloya yapıştırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki iklim aktivisti, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı.

İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil grubu üyesi protestocular, Londra Ulusal Galerisi'ndeki 200 yıllık bir başyapıta kendilerini yapıştırdı.

Çift, ellerini tablonun çerçevesine yapıştırmadan önce John Constable'ın ünlü manzara resmi "The Hay Wain"i değiştirilmiş bir versiyonuyla kapladı.

Protestocular resmin değiştirilmiş versiyonunda nehrin yerini asfalt bir yolla değiştirdi. Arka planda ise fabrika bacaları ve uçan bir uçak görüntüsü vardı.

"Milyarlarca insan acı ve ıstırap içindeyken sanatın ne anlamı var”

Ziyaretçiler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken, İklim aktivisti 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt elini resmin çerçevesine koydu.

Kendisini sanatsever olarak tanımlayan Lazarus, protesto sırasında şunları söyledi:

“Sanat önemlidir. Gelecek nesiller görsün diye yapılmalı ama yemek yokken sanat ne işe yarar. Su yoksa sanatın ne anlamı var. Milyarlarca insan acı ve ıstırap içindeyken sanatın ne anlamı var.”

Vincent van Gogh'un ünlü eserine de kendilerini yapıştırmışlardı

Protesto, beş Just Stop Oil aktivistinin Silverstone yarış pistinde oturarak Formula 1'in Britanya Grand Prix'sini sabote etmesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Geçen hafta, grubun üyeleri, Vincent van Gogh'un ünlü "Çiçekteki Şeftali Ağaçları" da dahil olmak üzere Londra, Glasgow ve Manchester'daki tablolara kendilerini yapıştırmışlardı.

"The Hay Wain" tablosu

1821'de tamamlanan "The Hay Wain (Saman Arabası)", İngiltere'nin en tanınmış sanat eserleri arasındadır.

İngiliz Suffolk ve Essex ilçelerini ayıran Stour nehrini betimleyen bu resim, Constable'ın en önemli tablolarından biri olarak kabul ediliyor.