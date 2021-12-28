İlginç istatistik: Belçikalı olmayan annelerden doğan bebeklerin oranı yüzde 48

Belçika'da 2020'de doğan bebeklerin sadece yarısının Belçika uyruğu ve vatandaşlığı bulunan annelerden doğduğu belirlendi.

Belçika İstatistik Kurumu Statbel'in yayımladığı son verilere göre geçen sene doğan bebeklerin yüzde 23'ünün anneleri yabancı uyruklu Belçikalı, neredeyse yüzde 25'i ise Belçika vatandaşlığı bulunmayan kadınlardan oluştu. Bu da doğuştan Belçikalı olmayan annelerden doğan bebek oranının yüzde 48 olduğunu ortaya çıkardı.

Belçika asıllı ailelere ait çocuk sayısı düşüşte

2020'de ülkede kadın başına doğurganlık oranı yüzde 1,54 olarak açıklanırken, bu oranın kişinin Belçikalı olup olmamasına göre değişiklik gösterdiği tespit edildi.

Belçika asıllı ve Belçika vatandaşlığı bulunan kadınlarda doğurganlık oranı yüzde 1,38'e gerilerken, yabancı uyruklu Belçika vatandaşı kadınlarda bu oranın yüzde 1,58'e, Belçika vatandaşlığı bulunmayan kadınlarda ise yüzde 2,05'e çıktığı gözlemlendi.

Statbel sene başında ilk defa Belçika nüfusunu uyruklara ve vatandaşlıklara göre sınıflandırmıştı. Yapılan çalışmaya göre nüfusun yüzde 67,3'ünü Belçika asıllı Belçikalılar, yüzde 20,1'ini yabancı uyruklu Belçikalılar ve yüzde 12,6'sını ise Belçikalı olmayan kişiler oluşturdu.

Son iki grupta bulunan kişilerin yüzde 20,3'ü komşu bir ülkeden gelirken, yüzde 28,1'i Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, geri kalan yüzde 51,7'lik kısım ise dünyanın geri kalan bölümlerinden gelen yabancılardan oluşuyor.

Kaynak: Euronews