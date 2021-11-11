İlginç tasarı: Çalışanlar birbirinin maaşını görebilecek

Finlandiya’da hükümet, çalışanların birbirlerinin maaşlarını görebilmelerine olanak sağlayacak bir düzenleme yapmayı planlıyor.

Hükümetin üzerinde çalıştığı yasa tasarısı, iş hayatında ayırımcılığa uğradığını düşünen çalışanların diğer meslektaşlarının aldığı ücreti görmesine olanak sağlayacak.

Finlandiya’da özellikle kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve her türlü ayırımcılığın önlemesine yönelik alınan önlemler çerçevesinde hükümetin bu tür bir adımı attığı açıklandı.

Ülkenin en büyük işveren sendikası, "iş yerinde gerginliği artıracağı" gerekçesiyle tasarıya karşı çıkarken, ülkenin en büyük işçi sendikası da tasarıyı “yeteri kadar şeffaf” olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Bununla birlikte 5 partinin katıldığı koalisyon hükümetinin Başbakanı Sanna Marin, iş hayatında haksız ücret farklılıklarının önüne geçebilmek için tasarının yasalaşmasında kararlı gözüküyor.

Kadın ve erkek eşitliğinden sorumlu Bakan Thomas Blomqvist, “Hükümetin tasarıyı sunmaktaki esas amacı, çalışanlar arasında haksız ücret farklılıklarının ortadan kaldırılması.” dedi.

Fin Bakan, tasarının 2023 yılında düzenlenecek genel seçimlerden önce parlamentodan geçmesini planladıklarını söyledi.

OECD araştırmasına göre Fin kadınlar, aynı işi yapan erkeklere oranla yüzde 17,2 oranında daha düşük maaş alıyor.

Kaynak: Euronews