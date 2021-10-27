İlk adımlarını attı

Hollanda'nın Arnhem kentindeki hayvanat bahçesinde kare dudaklı bir gergedan dünyaya geldi.

26 Ekim sabahının erken saatlerinde doğan ve ilk adımlarını atmaya çalışan yavru, 1977'den bu yana Arnhem'da doğan 14'üncü kare dudaklı gergedan oldu.

Daha önce sekiz yavruya can veren anne doğumu hayvanat bahçesinin özel ısıtılmış bir bölümünde gerçekleştirdi.

Kentin hayvanat bahçesi beyaz gergedan olarak da bilinen bu türün en başarılı şekilde çoğaldığı yerlerden biri.

Karakteristik ağız yapıları nedeniyle 'kare dudaklı' olarak adlandırılan bu gergedan türüne beyaz denmesine karşın diğer gergedan türleriyle belirgin bir renk farkı bulunmuyor.

Gergedanların kurtarılması için mücadele veren Save the Rhino'ya göre Afrika'nın güney bölgelerinde görülen beyaz gergedan türünün nesliyle ilgili endişe bulunmazken, kuzeyde yaşayan akrabası kuzey beyaz gergedanın nesli vahşi doğada 2008 yılında tükendi. Kenya Vahşi Yaşamı Koruma Parkı'nda yaşayan son iki örneği 2018'de uyutularak ölmüştü.

Kaynak: Euronews