İlk icraatı Müslüman isimlerini yasaklamak olacak
Fransa'da gelecek sene yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen ırkçı ve İslam düşmanı gazeteci Eric Zemmour, ülkesinde Müslüman isimleri yasaklamayı vadetti.
Avrupa 14.09.2021, 16:46
Fransa'da, 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan Fransız aşırı sağ gazeteci ve yazar Eric Zemmour, İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı.
MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını söyledi.
"MUHAMMED'İ ARAMA HAKKI YOK"
Irkçı söylemlerde bulunan Zemmour, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Yeni Şafak
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