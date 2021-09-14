İlk icraatı Müslüman isimlerini yasaklamak olacak

Fransa'da, 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan Fransız aşırı sağ gazeteci ve yazar Eric Zemmour, İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını söyledi.

"MUHAMMED'İ ARAMA HAKKI YOK"

Irkçı söylemlerde bulunan Zemmour, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak