İlk Rus askerleri Belarus'a geldi

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile kurulan ortak askeri gruba ilişkin bilgi verildi.

İlk grup Rus askeri konvoyunun Belarus’a ulaştığının belirtildiği açıklamada, “Askerler, ekmek ve tuz ikram edilerek sıcak bir şekilde karşılandı.” ifadesine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde askerlerin geleneksel kıyafetler giyen kadınlar tarafından karşılandığı ve ekmek ve tuz ikram edildiği görülüyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 10 Eylül’de, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birliğin oluşturulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada ise ülkesinde "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini söylemişti.

Lukashenko ayrıca Polonya, Litvanya ve Ukrayna'yı, Belaruslu radikalleri "sabotaj, terörist saldırılar gerçekleştirmek ve ülkede askeri bir isyan örgütlemek üzere" eğitmekle suçlamıştı.

Kaynak: Euronews