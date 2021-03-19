İlk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan 151 kişi ile havalanan uçak, Dalaman Havalimanı'na indi.

Turistlere çiçek ve lokum verildi, ikramlarda bulunuldu.

Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine, Rusya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Gelecek günlerde bölgeye çok sayıda Rus turist beklediklerini belirten Ayaz, "Geçen yıl tatil planlarını erteleyen çok sayıda Rus turisti bu sene bölgemize bekliyoruz. Martta ilk defa bölgemize Rus turist kafilesi geliyor. Bu da bizim için çok önemli." dedi.

Ayaz, gelecek günlerde İngiltere ve diğer destinasyonlardan da turistlerin bölgeye geleceğini ifade etti.

AA

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 13:15