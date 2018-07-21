İlk tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı

Suriye'nin güneyinde Kuneytra ilindeki askeri muhalifiler ile Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma gereği bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu İdlib iline ulaştı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriye'nin güneyinde İsrail sınırındaki Kuneytra ilinden dün tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan konvoy sabah saatlerinde Hama iline ulaştıktan sonra İdlib'e vardı.

Hama'ya 40 otobüsle varan en az bin 500 kişi, İdlib'deki geçici barınma merkezlerine götürüldü.

Kuneytra'dan tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.

Suriye'nin güneyindeki tahliyelerin durumu

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ilk olarak Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

15 Temmuz’da ise Dera'daki askeri muhalif ve sivilleri taşıyan 700 kişilik ilk tahliye konvoyu İdlib'e hareket etmişti.

Rejim ve destekçileri, Dera'nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti.

Kuneytra'daki askeri muhalifler, rejim güçlerinin bölgedeki sivil yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu dün ateşkes ve tahliye anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştı.

Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen anlaşmada, muhaliflerin Kuneytra'yı rejime teslim ederek ağır silahlarını da bırakıp İdlib'e gideceği öngörülmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

