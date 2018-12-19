IMF ve Dünya Bankası Ukrayna'ya musluğu açtı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Ukrayna için 3,9 milyar dolar büyüklüğündeki stand-by kredi programına dün itibariyle onay verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun verdiği bilgiye göre kredinin ilk dilimi olan 1,4 milyar dolar kısa süre içinde ödenecek. Poroshenko ayrıca, Dünya Bankası'nın Ukrayna için 750 milyon dolar tutarında kredi garantisini onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve diğer yabancı kuruluşlar Ukrayna ekonomisinin reform ve yolsuzlukla mücadelesi için kredi şeklinde para yardımı yapıyor. Ukrayna kısa zaman önce de, mesleki eğitim ve bilimsel değişim yolların geliştirilmesi, enerji verimliliği de dahil olmak üzere birçok konuda Avrupa Birliği ile 200 milyon Avro'nun üzerinde bir anlaşma imzaladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net