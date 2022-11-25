İmzalar atıldı: Fransa ile İrlanda arasında su altı elektrik hattı kurulacak

Fransa ve İrlanda, iki ülke arası su altı elektrik bağlantısının inşasına yönelik anlaşma imzaladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Paris’te yapılan Kelt Bağlantı Projesi imza törenine, Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, İrlanda Enerji Bakanı Eamon Ryan ve AB Komisyonu Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Worsdorfer katıldı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, “Rusya’dan enerji ithalatının terk edildiği mevcut enerji piyasası durumunda, Avrupa enerji altyapısı her zamankinden daha önemli hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Simson, İrlanda’nın güneyinde, Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Kelt Denizi’nde su altı elektrik hattı kurulmasını öngören Kelt Bağlantı Projesinin, elektrik arzı güvenliği için “güvenli ve yüksek kaliteli bir bağlantı” sağlayarak “İrlanda’nın AB’nin elektrik sisteminden izole olmasına son vereceğini” belirtti.

Anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İrlanda Başbakanı Micheal Martin, anlaşmadan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Başbakan Martin, anlaşmanın hem Fransa hem İrlanda vatandaşları için elektrik arzı güvenliğinin sağlanması ve fiyatların düşürülmesi gibi “somut faydalar” sağlayacağını ifade etti.

2027 yılında tamamlanması planlanan yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki su altı elektrik hattı ile İrlanda’da 450 bin haneye elektrik sağlanması öngörülüyor.