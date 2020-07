Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden 4 yıl sonra, Birleşik Krallık, Türkiye ile dayanışmaya ve Türk demokrasisine desteğe devam ediyor. Bugün, üzücü biçimde hayatlarını kaybedenleri ve ailelerini de anıyoruz." dedi.

Four years on from the failed coup in Turkey, the UK continues to stand in solidarity with Turkey & in support of