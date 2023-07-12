İngiliz basını: Türkiye'nin diplomasi zaferi

İngiltere merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine verdiği onayı değerlendiren bir haber yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyeliğe vize karşısında isteklerini kabul ettirdiğini vurgulayan Middle East Eye, ABD'nin Türkiye'ye 40 yeni F-16 vermeyi, 80'e yakın uçağı modernize etmeyi; Kanada'nın ise Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmayı kabul ettiğini yazdı.

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile geride kalan gün iki kez görüştü. Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı.

İngiltere merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine verdiği onayı değerlendiren bir haber yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyeliğe vize karşısında isteklerini kabul ettirdiğini vurgulayan Middle East Eye, ABD'nin Türkiye'ye 40 yeni F-16 vermeyi, 80'e yakın uçağı modernize etmeyi; Kanada'nın ise Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmayı kabul ettiğini yazdı.

"900’den fazla hava-hava füzesi ve 800 uçak bombası içeriyor"

Söz konusu makalede, "F-16 anlaşması, 40 yeni uçak, 79 uçağa modernizasyon, 900’den fazla hava-hava füzesi ve 800 uçak bombası içeriyor." denildi.

İsveç'in imzaladığı anlaşmadaki maddelerin Erdoğan'ı memnun ettiğini vurgulayan İngiliz yayın organı, "Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde AB üyelik görüşmelerinin yenilenmesini ve AB liderlerinin bu yönde açıklamalar yapmasını istedi. Biden, memnun oldu ve bu konuda çalışmalar yaptığını, yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Haberde, "TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Biden için Türkiye’ye F-16 satışını Kongre’den geçirmek zor olmayacak." denilirken Yunanistan'dan gelebilecek tepkilere ilişkin de 'F-35 satışının Kongre'ye sunulabileceği' vurgulandı.