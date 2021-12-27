İngiliz basınından inanılmaz gaf: Papa'nın ölümü açıklandı
Londra merkezli bir televizyon kanalında, Papa ile ilgili haber anons edilirken, "ölümü açıklandı" ifadesi kullanıldı. Hatasını fark eden spiker özür diledi.
Londra merkezli televizyon kanalı ITV'nin spikeri Kylie Pentelow, Papa'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasını aktardığı sırada talihsizlik yaşadı.
Pentelow, Katoliklerin ruhani lideri 85 yaşındaki Papa Francis'in aşı çağrısı yaptığına ilişkin mesajından bahsederken, "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı.
Hata, sosyal medyada alay konusu oldu, ancak anlayışla karşılandı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Hepimiz hata yapıyoruz", "Papa 6 saat içinde ölürse, polis, ITV'nin kapısını çalacak" "Kontrol edin; Papa iyi, değil mi?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Papa Francis, temmuz ayında, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’nde kalın bağırsağından ameliyat olmuştu.
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın ameliyatının genel anestezi altında yapıldığını ve başarılı geçtiğini duyurmuştu.