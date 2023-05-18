İngiliz BT şirketi en az 55 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz telekomünikasyon şirketi BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan telekomünikasyon şirketi BT, 2030 yılına kadar 40 ila 55 bin arasında çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.



Şirketin 31 Mart 2022-31 Mart 2023 finansal yılı sonuçlarına göre, BT'nin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1 düşerek 20,7 milyar sterlin oldu. BT'nin vergi öncesi karı da yüzde 12 gerileyerek 1,7 milyar sterline indi.

BT, maliyetlerini azaltmak ve karını artırmak için 2028-2030 finansal yıllarında toplam çalışan sayısını 130 bin seviyesinden 75 ila 90 bin arasına çekmeyi planladığını açıkladı. Bu, şirketin toplam çalışan sayısını 7 yıla kadar yüzde 40'ın üzerinde azaltacağı anlamına geliyor.

Şirkette dijitalleşmenin artmasıyla daha az çalışana ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

BT Group İcra Direktörü Philip Jansen, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, makroekonomideki zorluklara karşı mücadele etmelerine rağmen son 4 yılda stratejilerine bağlı kaldıklarını belirterek, "Çalışma şeklimizi dijitalleştirmeye ve yapımızı basitleştirmeye devam ederek 2020'lerin sonunda çok daha küçük bir iş gücüne ihtiyacımız olacak ve maliyetlerimiz önemli ölçüde azalacak. Yeni BT Group, daha sade bir organizasyona sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Vodafone da bu hafta sadeleşme stratejisi kapsamında 3 yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.