İngiliz halkı Başbakan Sunak'ın kökeni ve inancından çok gelecekteki icraatlarına önem veriyor

İngiltere'de eski Başbakan Truss'ın 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından 42 yaşındaki Rishi Sunak, 24 Ekim'de partinin yeni lideri ve aynı zamanda Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini oldu.

Hindu inancına sahip Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.

Anne Usha Sunak, Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, baba Yashvir Sunak ise Tanzanya'da dünyaya geldi.

AA muhabiri, İngiliz halkına ülkenin Asya kökenli ilk İngiltere Başbakanı Sunak hakkındaki görüşlerini ve beklentilerini sordu.

İş insanı 51 yaşındaki Wilt Gerthart, Sunak'ın Başbakan olmasını "harika" olarak niteledi ve Sunak'a bir şans verileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Gerthart, "Çok korkunç bir dönemde başbakan oldu. Bu yüzden önünde çok büyük zorluklar var. Ülkeyi zor zamanlardan ve zor kararlardan geçeceğimize ikna etmesi gerekiyor ancak onu bu görevde görmek harika. O, fantastik biri. İlk oylamada kazanmalıydı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni lideri Sunak'ın, ülkenin karşı karşıya olduğu siyasi ve ekonomik sorunlarla başa çıkma iradesine sahip olup olmadığı sorusuna ilişkin ise Gerthart, şunları söyledi:

"Onda bu irade var gibi görünüyor. Sanırım siyasette çok yeni ama oldukça kararlı bir karakter gibi görünüyor. O, çok genç bir adam. Farklı görüşleri var. Bu yüzden onu görmek ilginç olacak. Çok, çok hızlı hareket etmeye başlayacak."

71 yaşındaki emekli İngiliz Aileen da Hindu olan Sunak'ın dini inançlarının gereğini yeterine getiriyor olmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, “Çünkü insanların dini inanca sahip olmasının önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sunak'ın İngiliz siyasetinde olumlu bir etkisinin olacağını belirten Aileen, "Bence politikacılarda her zaman göremeyeceğiniz bir dürüstlükle deneyecek ve (görevini) yerine getirecek." dedi.

Aileen, Sunak'ın diğer birçok topluluğun desteğini alabileceğini belirtti ve "Ülke için ihtiyacımız olan para konusunda kendi yolunu biliyor gibi görünüyor ve bu iyi olacak." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin yeni liderinin "yeterince İngiliz" olmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise Aileen, şu yorumda bulundu:

"Bence (değerlendirme) liyakatine göre olmalı. İyi bir iş yaparsa, ülkenin mali durumunu iyileştirebilirse ve insanlara bakabilirse, farklı toplulukları bir araya getirebilir ve bu faydalı olacaktır yani (eleştirilerin) bir anlamı yok. Başbakan olarak Asyalı birinin olması, sürpriz oldu ama bu neredeyse İngiliz İmparatorluğu'nun bir şekilde tersine dönmesi gibi bir şey. Bence bazı iyi nitelikleri ve iyi etkileri olabilir."

Kendisi de Asya kökenli İngiliz vatandaşı Prakash de yeni Başbakan'ın etnik kökeninin önemli olmadığı görüşünü paylaştı.

Prakash, "Asyalı olup olmaması önemli değil, önemli olan yetkinliktir. (Asıl soru) Zamanın bu noktasında çok kaotik bir durumu yönetecek kadar yetkin mi?" ifadelerini kullandı.

Yetkin bir kişinin, hangi kökenden ne olursa olsun sorunsuz bir şekilde ülkeyi yönetebileceğini söyleyen Prakash, "Ten rengi önemli değil. O, İngilizlerin çoğundan daha İngiliz. O, burada doğup büyüdü. Bu yüzden şimdiye kadarki diğer İngiliz başbakanlarından farklı olması için hiçbir neden göremiyorum." dedi.

Genç model Alicia Parker da Rishi Sunak'ın başbakan olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Farklı geçmişlerle ve etnik azınlıklarla ilgili daha kapsayıcı olmamız gereken yeni bir oluşum içinde bunun iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Hindu inancına sahip Sunak'ın, yine Hindular için önemli olan Diwali Işık Bayramı'nda bu görevi almış bulunmasının anlamlı olduğunu dile getiren Parker, "Bence bu harika ve gerçekten görevinde neler yapacağını görmeyi bekliyorum." dedi.

Parker, Rishi Sunak'ın Başbakan olmak için yeterince İngiliz olmadığı yönündeki yorumlara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İngiliz olmak ne anlama geliyor? (Somali asıllı İngiliz) Mo Farah gibi Olimpiyat şampiyonlarımız var. Bu, onun İngiliz olmadığı anlamına mı geliyor? Birinin ne zaman İngiliz olduğunu ve ne zaman bunun ırka dayalı olup olmadığını seçip ayıramayız. (Yeterince İngiliz olmadığı eleştirilerinin) Sadece saçma olduğunu düşünüyorum ve herkesin çok kültürlü bir ülke olduğumuza katılması gerektiğini düşünüyorum."

İskoçya'dan İngiltere'ye gelen İskoç Paul da Başbakan Sunak'ın etnik kökeninin bir fark oluşturup oluşturmayacağı sorusuna ilişkin, "Hayır, olmayacak. Hiçbir fark yaratmayacak. O göreve seçildi. Umarım herkese saygı duyar ve bu böyle olmalı." ifadelerini kullandı.