İngiliz hükümeti itiraf etti: 200 sığınmacı çocuk kayıp

İngiltere, hükümet tarafından uygulanan program dahilinde bir otele yerleştirilen 200 kadar sığınmacı çocuğun kayıp olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Simon Murray, Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, aralarında bir kız çocuğu ve 16 yaş altı en az 13 çocuk olmak üzere sığınma talebinde bulunan yaklaşık olarak 200 çocuğun hükümet tarafından işletilen otellere yerleştirildikten sonra kaybolduğunu kabul etti.

The Guardian'ın 21 Ocak'ta İçişleri Bakanlığına çalışan bir kaynağa dayandırdığı haberde, onlarca sığınmacı çocuğun suç şebekeleri tarafından kaçırıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Kaynaklar, sığınmacı çocukların çoğunluğunun Arnavut uyruklu olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Mepa News