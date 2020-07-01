İngiliz hükümetinden Huawei konusunda açıklama

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının şirketin İngiltere’nin 5G altyapısında yer almasını etkileyebileceğini söyledi.

Dowden, İngiliz parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Huawei'nin 5G ihalesine katılmasına ilişkin bir soru karşısında Dowden, “5G’yi hedef alan yaptırımların kapsamlı olması nedeniyle, bu durumun Huawei’nin 5G ağında hizmet sağlayıcı olarak varlığını sürdürmesi üzerinde etkili olması olasılığı var.” ifadelerini kullandı.

İngiltere başbakanlığı, mayıs ayında ülkenin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nden (NCSC) ABD’nin Huawei’ye uyguladığı yaptırımların şirketin faaliyetlerine olası etkisini araştırmasını talep etmişti.

Ocak ayında, Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar veren İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketinin, "yüksek riskli hizmet sağlayıcı" olarak nitelendirilmesine karşın ülkenin 5G altyapısında asli olmayan kısımlarda hizmet vermesine izin verileceğini duyurmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki ABD'li heyet, ocak ayının başında İngiliz yetkililerle görüşmüştü. Görüşmede, ABD tarafınca İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojileri kullanmasının "çılgınlık" olacağı belirtilmişti.

İngiliz yayın kurumu BBC, 14 Ocak'taki haberinde, ABD'li yetkililerin bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğunu bildirmişti.

ABD, daha önce de "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

MI5 Başkanı Andrew Parker ise İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Britanya'nın Huawei teknolojisini kullanmasının ABD ile istihbarat paylaşımı ilişkisini olumsuz yönde etkilemesi için bir neden bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA