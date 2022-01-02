İngiliz hükümetinden işyerlerine uyarı

İngiltere'de hükümet, kamu kuruluşlarına, hastalık izni alan ve karantinada kalmak zorunda olan çalışanların sayılarının artışı için "en kötü senaryo"ya hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. İzin alan çalışanların oranının önümüzdeki haftalarda yüzde 25'e yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

24 Aralık'ta Noel arifesinde başlayan ve yılbaşı gecesiyle devam eden tatil sezonu sona ermek üzereyken Birleşik Krallık'ta Covid-19 vaka sayılarında rekor artış görüldü.

Karantinaya girmek zorunda kalan çalışanların ortaya çıkardığı eksikliğin etkileri toplu taşımada, sağlık sisteminde ve okullarda görülmeye başladı.

Birçok çalışan temaslı olunca ya da koronavirüs testi pozitif çıkınca işe gitmeleri zorlaştı. Bu durum da, evden çalışmanın mümkün olmadığı iş kollarını etkiledi.

Kabinede görevli bakanlardan Steve Barclay, uzmanlar ve ilgili bakanlarla, Omicron varyantının çalışanları ve arz zinciri üzerindeki etkisinin değerlendirildiği düzenli toplantılar yapıyor.

Başbakan Boris Johnson, her bir bakana, kendilerine bağlı kamu kuruluşlarında çalışanların önemli bir kısmının karantinaya girmesi halinde neler yapılabileceği konusunda hazırlıklı olmaları ve hizmetlerde kısıntıya gidilmeyecek şekilde acil önlem planlarının hazırda bulunması talimatı verdi.

Barclay, karantinaya giren çalışanların sayısında önümüzdeki haftalarda daha fazla artış görüleceğini; bu sıkıntının şimdiye kadar "kamu hizmetlerinin önemli bir kısmında kontrol altında tutulabildiğini" söyledi.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkanlar en az 7 gün karantinada kalmak zorunda. İlk pozitif testin ardından yapılan testlerin negatif çıkması durumunda da, 6 günden daha önce karantina sonlandırılamıyor.

İskoçya'da ise karantina süresi en az 10 gün. Bu uygulamalar, tam aşılı kişiler için geçerli.

Aşısız kişiler ise testleri pozitif çıktıktan sonra Birleşik Krallık'a bağlı her bölgede istisnasız en az 10 gün karantinada kalmak durumunda.

Kaynak: BBC Türkçe