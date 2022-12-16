İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna’ya Belarus üzerinden saldırma ihtimali yok

İngiliz istihbarat topluluğuna göre Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyine Belarus üzerinden saldırı düzenleme ihtimali bulunmuyor.



İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı günlük raporunda, Belarus kuvvetleri ve Rus birliklerinin başarılı bir saldırı başlatabilecek kuvvet oluşturabileceklerine inanmadığını bildirdi.



Moskova yakın zamanda Belarus'ta daha fazla yedek asker konuşlandırdı ve birkaç gün önce kuvvetlerinin savaşa hazırlıklarını denetledi.



Minsk'in Moskova'nın yanında savaşa girme olasılığı hakkında spekülasyonlar sürüyor. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Rusya ile askeri iş birliğine hız veriyor ancak uzun süredir bu tür niyetleri olduğunu reddediyor. Lukaşenko geçtiğimiz ek im ayında ortak bir askeri birlik kurulduğunu duyurdu.



Rus birlikleri geçtiğimiz şubat ayında savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna'yı işgal etti. Minsk yönetimi topraklarından Rus füzelerinin fırlatılmasına izin verdi.



İngiltere Savunma Bakanlığı savaşın gidişatı hakkında günlük güncellemeler yayınlıyor. Moskova ise Londra'yı hedefli bir dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçluyor.

Şarku’l Avsat