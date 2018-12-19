İngiliz keşif gemisi Ukrayna'da

İngiliz Donanması HMS Echo'nun keşif gemisi Odessa limanına gitti.

Gemi, yerel saatle 10: 35'te yat kulübü Odessa'nın iskelesine demir attı. Birkaç gün boyunca şehirde kalacağı belirtildi. Bu, Kerç Boğazı'ndaki olaydan sonra Ukrayna'ya gelen NATO üyesi ülkelerin filosundaki ilk gemi olma özelliği taşıyor.

İngiliz gemisinin Odessa'da demir attıktan sonra Ukrayna Donanması'nın “Getman Sagaidachny” amiral gemisine katılacağı bildirildi.

ria.ru'da yer alan habere göre, HMS Echo, denizaltıları veya amfibi saldırı gemilerini desteklemek için keşif operasyonları yürütmek üzere tasarlanmıştır ve gerçek zamanlı bilgi sağlayabilir. Gemi ayrıca, mayın temizleme görevlerini yönetmek için bir platform görevi görebilir.

Mart 2003'te İngiliz Donanmasına eklendi. Geminin uzunluğu 91 metre, genişliği 17 metre. Mürettebat 72 kişiden oluşmaktadır. Silahlandırmada üç adet altı namlulu 7.62 mm M134 Minigun makinalı tüfek, iki adet 20 mm'lik Erlikon uçaksavar topu ve dört adet büyük kalibreli makineli tüfek bulunmaktadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net