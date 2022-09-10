İngiliz kraliyet ailesinde dengeler değişti

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü birçok dengeyi değiştirdi.

Oğlu Charles'ın kral olmasıyla, torunu Prens William veliaht konumuna geldi ve taht sırasında birinciliğe yükseldi. Veliahtlık, Prens William'a yeni unvanlar da getirdi.

İngiltere tahtının veliahtlarına verilen Galler Prensi unvanı, artık Prens William'ın. Eşi düşes Kate Middleton da, kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı ve Galler Prensesi oldu. Böylece Middleton, Düşeslikten Prensesliğe yükseldi.

Prens William ve Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth'ten sonra en popüler kraliyet ailesi üyeleri. Onları hemen ardından geçen yıl hayatını kaybeden, kraliçenin eşi Prens Philip takip ediyor.

Kral 3. Charles ve eşi Camilla ise popülarite sıralamasında 7'nci ve 8'inci sırada gelerek Prens Philip'in bile arkasında yer alıyor.

İkilinin popülaritesinin az olmasının nedeni olarak Prenses Diana'nın ölümü gösteriliyor.