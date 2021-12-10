İngiliz mahkemesi: Çin Doğu Türkistan'da soykırım suçu işledi

Çin'in Uygur halkına yönelik hak ihlallerine ilişkin delilleri değerlendiren İngiltere merkezli bağımsız bir mahkeme, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardı.

Avukatlar, akademisyenler ve iş adamlarından oluşan 'Uygur Mahkemesi'nin' Çin'e yaptırım veya cezalandırma konusunda bir yetkisi yok.

Ancak soykırım iddialarını destekleyen kanıtların ve ifadelerin ortaya konulmasının Çin'i hak ihlallerinden sorumlu tutmada önemli bir gelişme olacağı belirtiliyor.

Euronews'in haberine göre, söz konusu bağımsız organ, Dünya Uygur Kongresini temsil eden bir insan hakları avukatının Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerinin "soykırım" olup olmadığının soruşturulması talebini aylardır görüşülüyordu.

Associated Press haber ajansına göre Dünya Uygur Kongresi, daha önce eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'in Bosna savaşı nedeniyle yargılanmasına da öncülük eden ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde avukatlık yapan Geoffrey Nice'den Uygur halkına yönelik "devam eden vahşet ve olası soykırımı" araştırmasını istemişti.

Bu çerçevede Geoffrey Nice'nin yaptığı başvuruyu kabul eden Londra'daki kamu mahkemesinde duruşmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı.