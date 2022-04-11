İngiliz milletvekili David Amess'in katil zanlısı suçlu bulundu

İngiltere'de geçen ekimde bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen İngiliz milletvekili David Amess'in katil zanlısı Ali Harbi Ali "cinayetten ve terör saldırısına hazırlıktan" suçlu bulundu.

İngiltere'de doğmuş Somalili bir aileden gelen Harbi Ali, olay yerinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemede masum olduğunu iddia etmişti.

Davada yaptığı konuşmada ise Suriye'deki bombardımanlara izin vererek Müslümanlara "kötülük yapan" Muhafazakar Parti milletvekilini hedef aldığını söylemiş ve yaptığından pişmanlık duymadığını ifade etmişti.

21 Mart'tan beri yargılanan Harbi Ali, hakkındaki karar açıklanırken "dini nedenlerden dolayı" ayağa kalkmadı. Habir Ali'nin çarptırılacağı ceza çarşamba günü duyurulacak.

İngiliz basınına göre Ali Harbi Ali, radikalleşmeyle mücadele konusunda kısa bir program takip etmişti ve güvenlik güçleri tarafından bir risk teşkil etmiyordu.

1 Mayıs 2019 ile 28 Eylül 2021 arasında "terörist faaliyet hazırlığında" olmaktan suçlu bulunan Harbi Ali'yi savcılık makamı "radikalleşmiş, fanatik, İslamcı terörist" olarak tanımlamıştı.

15 Ekim akşamı gerçekleşen bıçaklı saldırıda 69 yaşındaki David Amess Londra'nın 60 kilometre doğusundaki bir Metodist Kilisesi'nde toplantıda konuşuyordu. Bu sırada kiliseye giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Euronews