İngiliz monarşisi tehlikede

Booker ödüllü yazar Hilary Mantel, İngiliz monarşisinin iki nesil sonra yok olabileceğini söyledi.

İngiliz yazar, bir röportajında İngiliz Kraliyet Ailesi'ne dair açıklamalarda bulundu.

Tarih romanlarıyla bilinen yazar, monarşinin ömrünün ne kadar kaldığıyla ilgili bir soru üzerine "Kaba bir hesapla sadece iki nesil" cevabını verdi.

The Times'a konuşan yazar, "Modern dünyada insanlar sadece ünlü olarak görüldüğünden monarşinin ardındaki düşünceyi anlamak çok zor" ifadelerini kullandı.

Mantel haklı çıkarsa 8 yaşındaki Prens George kral olamayacak

Mantel eğer halkı çıkarsa, Elizabeth'in büyük torunu 72 yaşındaki büyükbabası Charles ve 39 yaşındaki babası Prens William'ın ardından tahtta üçüncü sırada yer alan 8 yaşındaki Prens George kral olamayacak.

Mantel, bu ayın başlarında La Repubblica'ya verdiği demeçte söylediği sözlerle özellikle ayrılıkçıları "öfkelendirmişti". Yazar, Brexit yanlılarını acemi ve gülünç fırsatçılar olarak tanımlamıştı.

Öte yandan ülkede yapılan anketler Britanyalıların büyük bir çoğunluğunun monarşiyi desteklemeye ve özellikle kraliçeye saygı duymaya devam ettiğini gösterse de, mayıs ayında yapılan bir kamuoyu yoklaması gençlerin artık seçilmiş bir devlet başkanını tercih edeceğini gösterdi.

Kaynak: Euronews