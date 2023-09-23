İngiliz öğretmenin ırkçılığı kameralara böyle yansıdı

İngiltere'de düzenlenen jimnastik müsabakasına katılan öğrencilere madalya törenine öğretmenin ırkçığı damgasını vurdu.

Beyaz bir öğretmen, beyaz öğrencilere madalyaları takarken siyahi öğrenciyi es geçti.

Irkçı öğretmenin ırkçılığına maruz kalan masum siyahi öğrencinin bakışları ise kameralara anbean yansıdı.

Öğretmen tarafından yapılan bu ırkçılık büyük tepki çekerken organizasyonu düzenleyenler açıklama yapmak zorunda kaldı.

Irkçılık görüntüleri İrlanda'dan!



jimnastik etkinliklerinde öğrencilere madalyalarını veren bir öğretmenin, önüne siyahi bir öğrenci gelince madalyasını vermeden es geçti.



Nasıl yapabilirsin bunu ya. Çocuk nasıl bakıyor sana nasıl yapıyorsun,sen nasıl öğretmen olabilirsin ki ?… pic.twitter.com/0XeDcFh8ic