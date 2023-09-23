İngiliz öğretmenin ırkçılığı kameralara böyle yansıdı

İngiltere'de bir spor müsabakasına katılan öğrencilerin arasında bulunan siyahi öğrenci öğretmeninin ırkçı ayrımcılığına maruz kaldı.

Avrupa 23.09.2023, 14:23
İngiliz öğretmenin ırkçılığı kameralara böyle yansıdı

İngiltere'de düzenlenen jimnastik müsabakasına katılan öğrencilere madalya törenine öğretmenin ırkçığı damgasını vurdu.

Beyaz bir öğretmen, beyaz öğrencilere madalyaları takarken siyahi öğrenciyi es geçti. 

Irkçı öğretmenin ırkçılığına maruz kalan masum siyahi öğrencinin bakışları ise kameralara anbean yansıdı. 

Öğretmen tarafından yapılan bu ırkçılık büyük tepki çekerken organizasyonu düzenleyenler açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kaynak: DÜNYA BÜLTENİ / HABER MERKEZİ
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